Austria Lustenau Juniors krallt sich zum Auftakt der Runde die Tabellenspitze

Details Samstag, 03. September 2022 07:00

Im Spiel von FC Nüziders 1b gegen Austria Lustenau Juniors gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts.

Fabrizio Heim brachte Nüziders 1b in der 33. Minute in Front. Ein Tor auf Seiten des Heimteams machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Pascal Grabher witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Austria Lustenau Jrs. ein (48.). Marlon Schweighofer brachte dem Ligaprimus nach 56 Minuten die 2:1-Führung. Den Ausgleichstreffer hatte Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b in Minute 86 im Repertoire. Gefeierter Mann des Spiels war Grabher, der SC Austria Lustenau Juniors mit seinem Treffer in der 91. Minute den Vorsprung brachte. Schließlich strich Austria Lustenau Juniors die Optimalausbeute gegen FC Nüziders 1b ein.

Wann bekommt Nüziders 1b die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Austria Lustenau Jrs. gerät man immer weiter in die Bredouille. In dieser Saison sammelte FC Nüziders 1b bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Die errungenen drei Zähler gingen für SC Austria Lustenau Juniors einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Für Nüziders 1b geht es am kommenden Sonntag bei Peter Dach FC Koblach 1b weiter. Am 17.09.2022 empfängt Austria Lustenau Juniors in der nächsten Partie FC Koblach 1b.

5. Landesklasse Oberland: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b – SC Austria Lustenau Juniors, 2:3 (1:0)

91 Pascal Grabher 2:3

86 Niklas Niegelhell 2:2

56 Marlon Schweighofer 1:2

48 Pascal Grabher 1:1

33 Fabrizio Heim 1:0