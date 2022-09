FC Koblach 1b verliert die Tabellenführung

Details Sonntag, 04. September 2022 07:07

Peter Dach FC Koblach 1b hatte am Samstag gegen FC Lustenau 1c mit 2:5 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

FC Lustenau 1c erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Jonas Benz witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für FC Koblach 1b ein (21.). Aleksander Radulovic brachte FC Lustenau 1c nach 34 Minuten die 2:1-Führung. Ilija Tabak schoss die Kugel zum 3:1 für den Gastgeber über die Linie (36.). Kurz vor der Pause traf Kai Peter Mayer für Koblach 1b (45.). Zur Pause war FC Lustenau 1c im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. FC Lustenau 1c erzielte in der 73. Minute das 4:2. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Niklas Alge, der das 5:2 aus Sicht von FC Lustenau 1c perfekt machte (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte FC Lustenau 1c am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Peter Dach FC Koblach 1b.

FC Lustenau 1c bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem vierten Platz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Lustenau 1c.

FC Koblach 1b verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem dritten Rang.

FC Lustenau 1c tritt am Samstag, den 10.09.2022, um 16:00 Uhr, bei FC Beschling Bettler Äule an. Einen Tag später (13:30 Uhr) empfängt Koblach 1b Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b.

5. Landesklasse Oberland: FC Lustenau 1c – Peter Dach FC Koblach 1b, 5:2 (3:2)

88 Niklas Alge 5:2

73 Kilian Koenig 4:2

45 Kai Peter Mayer 3:2

36 Ilija Tabak 3:1

34 Aleksander Radulovic 2:1

21 Jonas Benz 1:1

2 Simon Boesch 1:0