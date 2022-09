Hin und her und doch kein Sieger

Details Sonntag, 04. September 2022 08:54

Im Spiel von SPG Schwarzach/Wolfurt 1c gegen SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Für das erste Tor sorgte Julijan Popovic. In der zweiten Minute traf der Spieler von Schwarzach/Wolfurt 1c ins Schwarze. SC Blau Weiss Dornbirn zeigte sich wenig beeindruckt und schlug mit dem Ausgleichstreffer zurück (9.). Nach 15 Minuten beförderte der Gast das Leder zum 2:1 ins gegnerische Netz. Leo Langer war zur Stelle und markierte das 2:2 von SPG Schwarzach/Wolfurt 1c (34.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Schwarzach/Wolfurt 1c gelangte durch ein Selbsttor von SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd zur 3:2-Führung (48.). Altug Demirci war es, der in der 66. Minute das Spielgerät im Gehäuse von SPG Schwarzach/Wolfurt 1c unterbrachte. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der Gastgeber und SC Blau Weiss Dornbirn mit einem Unentschieden.

Schwarzach/Wolfurt 1c bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Vier Spiele und noch kein Sieg: SPG Schwarzach/Wolfurt 1c wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von SC Blau Weiss Dornbirn bei.

Am kommenden Samstag trifft Schwarzach/Wolfurt 1c auf FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b, SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd spielt tags zuvor gegen SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon.

5. Landesklasse Oberland: SPG Schwarzach/Wolfurt 1c – SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd, 3:3 (2:2)

66 Altug Demirci 3:3

48 Eigentor durch Emrah Altin 3:2

34 Leo Langer 2:2

15 Benjamin Koestenbaumer 1:2

9 Emre Yazici 1:1

2 Julijan Popovic 1:0