Tore am laufenden Band für SC Blau Weiss Dornbirn

Details Samstag, 10. September 2022 07:15

Bei SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd gab es für SPG Hochmontafon nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 2:6. SC Blau Weiss Dornbirn ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Hochmontafon einen klaren Erfolg.

SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Wenig später behauptete sich SC Blau Weiss Dornbirn gegen die Hintermannschaft von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon. Neuer Spielstand: 2:0 (20.). Mit dem 3:0 durch Altug Demirci schien die Partie bereits in der 25. Minute mit SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd einen sicheren Sieger zu haben. Valentin Netzer verkürzte für SPG Hochmontafon später in der 36. Minute auf 1:3. Noch vor der Halbzeit legten die Gastgeber ihren vierten Treffer nach (41.). Der dominante Vortrag von SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Für das 2:4 von Hochmontafon zeichnete Martin Mangeng verantwortlich (50.). Demirci baute den Vorsprung von SC Blau Weiss Dornbirn in der 74. Minute aus. Erneut traf SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd und stellte den Spielstand damit auf 6:2 (84.). Am Ende kam SC Blau Weiss Dornbirn gegen SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon zu einem verdienten Sieg.

Die drei Punkte brachten SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd in der Tabelle voran. SC Blau Weiss Dornbirn liegt nun auf Rang vier. SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 13 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SC Blau Weiss Dornbirn. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd bei.

Die Abwehrprobleme von SPG Hochmontafon bleiben akut, sodass Hochmontafon weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Hintermannschaft von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 15 Gegentore kassierte SPG Hochmontafon im Laufe der bisherigen Saison. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Hochmontafon wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

SC Blau Weiss Dornbirn tritt kommenden Samstag, um 11:00 Uhr, bei FC Lustenau 1c an. Einen Tag später empfängt SPG Hochmontafon FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b.

5. Landesklasse Oberland: SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon, 6:2 (4:1)

84 Furkan Loek 6:2

74 Altug Demirci 5:2

50 Martin Mangeng 4:2

41 Benjamin Koestenbaumer 4:1

36 Valentin Netzer 3:1

25 Altug Demirci 3:0

20 Sueleyman Kadagan 2:0

2 Sueleyman Kadagan 1:0