FC Koblach 1b erzwingt das Remis gegen FC Nüziders 1b

Details Montag, 12. September 2022 07:05

Das Spiel vom Sonntag zwischen Peter Dach FC Koblach 1b und Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b endete mit einem 4:4-Remis. FC Nüziders 1b erwies sich gegen FC Koblach 1b als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Ein Doppelpack brachte Nüziders 1b in eine komfortable Position: Benjamin Gunz war gleich zweimal zur Stelle (17./26.). Niklas Winkel traf zum 1:2 zugunsten von Koblach 1b (29.). Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Florian Schmoll beförderte den Ball in der 40. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Gasts auf 3:1. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Bastian Gumilar verkürzte für Peter Dach FC Koblach 1b später in der 53. Minute auf 2:3. Jasmin Music erhöhte den Vorsprung von FC Nüziders 1b nach 62 Minuten auf 4:2. Nüziders 1b musste den Treffer von Linus Amann zum 3:4 hinnehmen (69.). In der 80. Minute gelang FC Koblach 1b, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Julian Heinzle. Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Koblach 1b noch ein Unentschieden.

Das Remis brachte Peter Dach FC Koblach 1b in der Tabelle voran. Die Gastgeber liegen nun auf Rang zwei. 23 Tore – mehr Treffer als FC Koblach 1b erzielte kein anderes Team der 5. Landesklasse Oberland. Drei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Koblach 1b bei.

In der Defensivabteilung von FC Nüziders 1b knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die bisherige Saisonbilanz von Nüziders 1b bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Am kommenden Samstag trifft Peter Dach FC Koblach 1b auf SC Austria Lustenau Juniors, Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b spielt tags zuvor gegen FC Beschling Bettler Äule.

5. Landesklasse Oberland: Peter Dach FC Koblach 1b – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b, 4:4 (1:3)

80 Julian Heinzle 4:4

69 Linus Amann 3:4

62 Jasmin Music 2:4

53 Bastian Gumilar 2:3

40 Eigentor durch Florian Schmoll 1:3

29 Niklas Winkel 1:2

26 Benjamin Gunz 0:2

17 Benjamin Gunz 0:1