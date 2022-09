Austria Lustenau Juniors in Bestform

Details Sonntag, 18. September 2022 09:37

FC Koblach 1b kam gegen Austria Lustenau Juniors mit 1:6 unter die Räder. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Austria Lustenau Jrs. als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Onur Kos brachte die Heimmannschaft in der 13. Spielminute in Führung. Das 2:0 des Tabellenprimus bejubelte Pascal Grabher (27.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Austria Lustenau Juniors gelang in der 54. Spielminute der dritten Tagestreffer. Für den nächsten Erfolgsmoment von Austria Lustenau Jrs. sorgte Timo Dragositz (67.), ehe Grabher das 5:0 markierte (80.). In der Schlussphase gelang Thomas Staudacher noch der Ehrentreffer für Koblach 1b (83.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Grabher, der das 6:1 aus Sicht von SC Austria Lustenau Juniors perfekt machte (89.). Am Ende kam Austria Lustenau Juniors gegen Peter Dach FC Koblach 1b zu einem verdienten Sieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für Austria Lustenau Jrs. einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Wer SC Austria Lustenau Juniors besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierte Austria Lustenau Juniors. Austria Lustenau Jrs. ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile vier Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich SC Austria Lustenau Juniors selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Durch diese Niederlage fällt FC Koblach 1b in der Tabelle auf Platz vier zurück. Mit beeindruckenden 24 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 5. Landesklasse Oberland, jedoch kam dieser gegen Austria Lustenau Juniors nicht voll zum Zug. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat Koblach 1b derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich Peter Dach FC Koblach 1b weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Austria Lustenau Jrs. ist am Samstag (16:00 Uhr) bei FC Beschling Bettler Äule zu Gast. Der nächste Gegner von FC Koblach 1b, welcher in zwei Wochen, am 01.10.2022, empfangen wird, ist FC Beschling.

5. Landesklasse Oberland: SC Austria Lustenau Juniors – Peter Dach FC Koblach 1b, 6:1 (2:0)

89 Pascal Grabher 6:1

83 Thomas Staudacher 5:1

80 Pascal Grabher 5:0

67 Timo Dragositz 4:0

54 Eray Dogan 3:0

27 Pascal Grabher 2:0

13 Onur Kos 1:0