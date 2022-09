Austria Lustenau Juniors gewinnt Spitzenspiel bei FC Beschling

Details Sonntag, 25. September 2022 07:15

Durch ein 3:1 holte sich Austria Lustenau Juniors drei Punkte bei FC Beschling.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Austria Lustenau Jrs. bereits in Front. Timo Dragositz markierte in der vierten Minute die Führung. Marlon Schweighofer beförderte das Leder zum 2:0 des Gasts über die Linie (36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den Vorsprung von SC Austria Lustenau Juniors ließ Schweighofer in der 83. Minute anwachsen. Kurz vor Ultimo war noch David Wibmer zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Beschling verantwortlich (84.). Am Schluss gewann Austria Lustenau Juniors gegen den Gastgeber.

FC Beschling Bettler Äule nimmt mit 13 Punkten den dritten Tabellenplatz ein. FC Beschling verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Austria Lustenau Jrs. ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 5. Landesklasse Oberland. Wer SC Austria Lustenau Juniors besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sechs Gegentreffer kassierte Austria Lustenau Juniors. Austria Lustenau Jrs. bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SC Austria Lustenau Juniors fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Mit insgesamt 16 Zählern befindet sich Austria Lustenau Juniors voll in der Spur. Die Formkurve von Beschling dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag tritt FC Beschling Bettler Äule bei Peter Dach FC Koblach 1b an, während Austria Lustenau Jrs. einen Tag später SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd empfängt.

5. Landesklasse Oberland: FC Beschling Bettler Äule – SC Austria Lustenau Juniors, 1:3 (0:2)

84 David Wibmer 1:3

83 Marlon Schweighofer 0:3

36 Marlon Schweighofer 0:2

4 Timo Dragositz 0:1