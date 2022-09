FC Nüziders 1b seit fünf Spielen ohne Sieg

Details Sonntag, 25. September 2022 09:43

Nichts zu holen gab es für Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b bei SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 4:2. SC Blau Weiss Dornbirn erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd ging in Minute neun in Front. Altug Demirci erhöhte für SC Blau Weiss Dornbirn auf 2:0 (38.). Mit der Führung für SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd ging es in die Kabine. Demirci überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für SC Blau Weiss Dornbirn (53.). Für das 4:0 sorgte SC Blau Weiss Dornbirn in Minute 74. Eine starke Leistung zeigte Jasmin Music, der sich mit einem Doppelpack für FC Nüziders 1b beim Trainer empfahl (85./86.). Schlussendlich verbuchte SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Für SC Blau Weiss Dornbirn ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd derzeit auf dem Konto.

Nüziders 1b stellt die anfälligste Defensive der 5. Landesklasse Oberland und hat bereits 20 Gegentreffer kassiert. Wann bekommt FC Nüziders 1b die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SC Blau Weiss Dornbirn gerät Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b immer weiter in die Bredouille. Die bisherige Saisonbilanz von Nüziders 1b bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Siege waren zuletzt rar gesät bei Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon fünf Spiele zurück.

SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd tritt am kommenden Sonntag bei SC Austria Lustenau Juniors an, FC Nüziders 1b empfängt am selben Tag FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b.

5. Landesklasse Oberland: SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b, 4:2 (2:0)

86 Jasmin Music 4:2

85 Jasmin Music 4:1

74 Sueleyman Kadagan 4:0

53 Altug Demirci 3:0

38 Altug Demirci 2:0

9 Sueleyman Kadagan 1:0