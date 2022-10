Erneuter Triumph von Austria Lustenau Juniors

Details Montag, 03. Oktober 2022 07:18

SC Austria Lustenau Juniors und SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Austria Lustenau Juniors wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Das 1:0 in der achten Minute brachte SC Blau Weiss Dornbirn vermeintlich auf die Siegerstraße. Elias Grabher beförderte das Leder zum 1:1 von Austria Lustenau Jrs. in die Maschen (26.). Adham Jouma machte in der 33. Minute das 2:1 der Heimmannschaft perfekt. Zur Pause war der Tabellenführer im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Spielstark zeigte sich SC Austria Lustenau Juniors, als Semih Gaye (50.) und Daniel Fetz (56.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Wenig später behauptete sich SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd gegen die Hintermannschaft von Austria Lustenau Juniors. Neuer Spielstand: 2:4 (80.). SC Blau Weiss Dornbirn schoss in der 84. Minute das Tor zum 3:4. Schließlich sprang für Austria Lustenau Jrs. gegen SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd ein Dreier heraus.

Wer soll SC Austria Lustenau Juniors noch stoppen? Austria Lustenau Juniors verbuchte gegen SC Blau Weiss Dornbirn die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 5. Landesklasse Oberland weiter an. Die Offensivabteilung von Austria Lustenau Jrs. funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 23-mal zu. SC Austria Lustenau Juniors ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und ein Unentschieden zu Buche. Mit fünf Siegen in Folge ist Austria Lustenau Juniors so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd führt mit zehn Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Austria Lustenau Jrs. ist FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b (Samstag, 15:30 Uhr). SC Blau Weiss Dornbirn misst sich am selben Tag mit Peter Dach FC Koblach 1b (16:00 Uhr).

5. Landesklasse Oberland: SC Austria Lustenau Juniors – SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd, 4:3 (2:1)

84 Benjamin Koestenbaumer 4:3

80 Sueleyman Kadagan 4:2

56 Daniel Fetz 4:1

50 Semih Gaye 3:1

33 Adham Jouma 2:1

26 Elias Grabher 1:1

8 Benjamin Koestenbaumer 0:1