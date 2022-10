SC Blau Weiss Dornbirn wacht erst nach dem Rückstand auf

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 13:22

SC Blau Weiss Dornbirn und Koblach 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Mit einem schnellen Doppelpack (17./22.) zum 2:0 schockte Thomas Staudacher SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd. Christoph Ott verkürzte für die Heimmannschaft später in der 36. Minute auf 1:2. Marko Jovanovic glich nur wenig später für SC Blau Weiss Dornbirn aus (39.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Das 3:2 von Peter Dach FC Koblach 1b stellte Linus Amann sicher (56.). SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Luis Fernando Roca Justiniano (66.) und Emre Yazici (86.) mit ihren Treffern das Spiel. FC Koblach 1b hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

SC Blau Weiss Dornbirn verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen. SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Mit drei Siegen und drei Niederlagen weist Koblach 1b eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der Gast im Mittelfeld der Tabelle. Peter Dach FC Koblach 1b musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Mit diesem Sieg zog SC Blau Weiss Dornbirn an FC Koblach 1b vorbei auf Platz vier. Koblach 1b fiel auf die fünfte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag trifft SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd auf FC Beschling Bettler Äule (16:00 Uhr), Peter Dach FC Koblach 1b reist zu FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b (13:30 Uhr).

5. Landesklasse Oberland: SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd – Peter Dach FC Koblach 1b, 4:3 (2:2)

86 Emre Yazici 4:3

66 Luis Fernando Roca Justiniano 3:3

56 Linus Amann 2:3

39 Marko Jovanovic 2:2

36 Christoph Ott 1:2

22 Thomas Staudacher 0:2

17 Thomas Staudacher 0:1