Rätia Bludenz 1b leistet nur wenig Widerstand

Sonntag, 16. Oktober 2022 07:10

Peter Dach FC Koblach 1b führte FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. FC Koblach 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Rätia Bludenz 1b einen klaren Erfolg. Im Hinspiel war FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b mit 0:8 krachend untergegangen.

Koblach 1b legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Niklas Winkel aufhorchen (2./13.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Thomas Staudacher, als er das 3:0 für den Gast besorgte (21.). Rätia Bludenz 1b ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Peter Dach FC Koblach 1b. Mit dem 4:0 durch Bastian Gumilar schien die Partie bereits in der 58. Minute mit FC Koblach 1b einen sicheren Sieger zu haben. Den Vorsprung von Koblach 1b ließ Florian Schmoll in der 80. Minute anwachsen. Mit dem Spielende fuhr FC Koblach 1b einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b klar, dass gegen Peter Dach FC Koblach 1b heute kein Kraut gewachsen war.

Mit 28 Gegentreffern hat Rätia Bludenz 1b schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sechs Tore. Das heißt, das Heimteam musste durchschnittlich 3,11 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Koblach 1b weiter im Abstiegssog. Rätia Bludenz 1b muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 5. Landesklasse Oberland markierte weniger Treffer als FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Rätia Bludenz 1b alles andere als positiv. Für FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Peter Dach FC Koblach 1b macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position vier. Die Offensivabteilung von FC Koblach 1b funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 32-mal zu. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Koblach 1b derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Peter Dach FC Koblach 1b. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Am kommenden Samstag tritt Rätia Bludenz 1b bei FC Beschling Bettler Äule an, während FC Koblach 1b einen Tag später SPG Schwarzach/Wolfurt 1c empfängt.

5. Landesklasse Oberland: FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b – Peter Dach FC Koblach 1b, 0:5 (0:3)

80 Florian Schmoll 0:5

58 Bastian Gumilar 0:4

21 Thomas Staudacher 0:3

13 Niklas Winkel 0:2

2 Niklas Winkel 0:1