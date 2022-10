Austria Lustenau Juniors auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 11:16

SC Austria Lustenau Juniors zog SPG Schwarzach/Wolfurt 1c das Fell über die Ohren: 0:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Schlusslichts. Austria Lustenau Juniors setzte sich standesgemäß gegen Schwarzach/Wolfurt 1c durch. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Austria Lustenau Jrs. hatte mit 5:1 gesiegt.

Für das erste Tor sorgte Pascal Grabher. In der sechsten Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Doppelpack für den Tabellenführer: Nach seinem ersten Tor (17.) markierte Marlon Schweighofer wenig später seinen zweiten Treffer (23.). Mit dem 4:0 durch Grabher schien die Partie bereits in der 27. Minute mit SC Austria Lustenau Juniors einen sicheren Sieger zu haben. Die Überlegenheit von Austria Lustenau Juniors spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Schweighofer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Austria Lustenau Jrs. (46.). Eigentlich war SPG Schwarzach/Wolfurt 1c schon geschlagen, als Grabher das Leder zum 0:6 über die Linie beförderte (58.). Mit dem Spielende fuhr Austria Lustenau Juniors einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für das Heimteam klar, dass gegen SC Austria Lustenau Juniors heute kein Kraut gewachsen war.

Schwarzach/Wolfurt 1c stellt die anfälligste Defensive der 5. Landesklasse Oberland und hat bereits 30 Gegentreffer kassiert. Nach der klaren Pleite gegen Austria Lustenau Jrs. steht SPG Schwarzach/Wolfurt 1c mit dem Rücken zur Wand. Im Angriff weist Schwarzach/Wolfurt 1c deutliche Schwächen auf, was die nur zwölf geschossenen Treffer eindeutig belegen. In den letzten fünf Begegnungen holte SPG Schwarzach/Wolfurt 1c insgesamt nur zwei Zähler.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen SC Austria Lustenau Juniors in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Die Verteidigung von Austria Lustenau Juniors wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst neunmal bezwungen. Austria Lustenau Jrs. ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile acht Siege und ein Unentschieden zu Buche. Mit sieben Siegen in Folge ist SC Austria Lustenau Juniors so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Sonntag tritt Schwarzach/Wolfurt 1c bei Peter Dach FC Koblach 1b an, während Austria Lustenau Juniors einen Tag zuvor SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon empfängt.

5. Landesklasse Oberland: SPG Schwarzach/Wolfurt 1c – SC Austria Lustenau Juniors, 0:6 (0:4)

58 Pascal Grabher 0:6

46 Marlon Schweighofer 0:5

27 Pascal Grabher 0:4

23 Marlon Schweighofer 0:3

17 Marlon Schweighofer 0:2

6 Pascal Grabher 0:1