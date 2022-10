FC Koblach 1b überrollt Schwarzach/Wolfurt 1c

Details Montag, 24. Oktober 2022 07:20

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich FC Koblach 1b und SPG Schwarzach/Wolfurt 1c mit dem Endstand von 6:0. Koblach 1b setzte sich standesgemäß gegen Schwarzach/Wolfurt 1c durch. Peter Dach FC Koblach 1b hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Thomas Staudacher stellte die Weichen für die Gastgeber auf Sieg, als er in Minute vier mit dem 1:0 zur Stelle war. Das 2:0 ließ FC Koblach 1b zum zweiten Mal im Match jubeln (20.). Peter Dach FC Koblach 1b legte in der 33. Minute zum 3:0 nach. SPG Schwarzach/Wolfurt 1c ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von FC Koblach 1b. Bastian Gumilar gelang ein Doppelpack (67./77.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Luca Sigl, der das 6:0 aus Sicht von Koblach 1b perfekt machte (90.). Mit dem Spielende fuhr FC Koblach 1b einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Schwarzach/Wolfurt 1c klar, dass gegen Peter Dach FC Koblach 1b heute kein Kraut gewachsen war.

Der Sieg über SPG Schwarzach/Wolfurt 1c, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Koblach 1b von Höherem träumen. Mit beeindruckenden 38 Treffern stellt Peter Dach FC Koblach 1b den besten Angriff der 5. Landesklasse Oberland. Die bisherige Spielzeit von FC Koblach 1b ist weiter von Erfolg gekrönt. Koblach 1b verbuchte insgesamt fünf Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen.

Wann finden die Gäste die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Peter Dach FC Koblach 1b setzte es eine neuerliche Pleite, womit Schwarzach/Wolfurt 1c im Klassement weiter abrutschte. In der Defensive drückt der Schuh bei SPG Schwarzach/Wolfurt 1c, was in den 36 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Die Situation von Schwarzach/Wolfurt 1c ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen FC Koblach 1b handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Nach der klaren Niederlage gegen Koblach 1b ist SPG Schwarzach/Wolfurt 1c weiter das defensivschwächste Team der 5. Landesklasse Oberland.

Als Nächstes steht Peter Dach FC Koblach 1b FC Beschling Bettler Äule gegenüber (Samstag, 13:15 Uhr). Am 01.04.2023 empfängt Schwarzach/Wolfurt 1c in der nächsten Partie FC Beschling.

5. Landesklasse Oberland: Peter Dach FC Koblach 1b – SPG Schwarzach/Wolfurt 1c, 6:0 (3:0)

90 Luca Sigl 6:0

77 Bastian Gumilar 5:0

67 Bastian Gumilar 4:0

33 Mathias Schaedler 3:0

20 Berkant Oezmen 2:0

4 Thomas Staudacher 1:0