Souveräner Erfolg bei FC Nüziders 1b

Details Montag, 24. Oktober 2022 09:11

FC Lustenau 1c erreichte einen 4:1-Erfolg bei FC Nüziders 1b. Als Favorit rein – als Sieger raus. FC Lustenau 1c hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatte sich Nüziders 1b als keine große Hürde erwiesen und mit 0:7 verloren.

Für das erste Tor sorgte Marc Peter. In der elften Minute traf der Spieler von FC Lustenau 1c ins Schwarze. Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Ilija Tabak erhöhte den Vorsprung von FC Lustenau 1c nach 58 Minuten auf 2:0. Das 1:2 von Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b stellte Fabrizio Heim sicher (60.). Berkant Akinci beseitigte mit seinen Toren (79./90.) die letzten Zweifel am Sieg von FC Lustenau 1c. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 4:1 letztlich abpfiff, hatte FC Lustenau 1c die drei Zähler unter Dach und Fach.

FC Nüziders 1b befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen FC Lustenau 1c weiter im Abstiegssog. In der Defensive drückt der Schuh bei Nüziders 1b, was in den 31 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich der Gastgeber schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Nach dem klaren Erfolg über FC Nüziders 1b festigt FC Lustenau 1c den zweiten Tabellenplatz. An FC Lustenau 1c gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst sechsmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 5. Landesklasse Oberland. Die Saisonbilanz von FC Lustenau 1c sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und einem Unentschieden büßte FC Lustenau 1c lediglich eine Niederlage ein. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte FC Lustenau 1c seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

In 25 Wochen trifft Nüziders 1b auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 15.04.2023 bei SC Austria Lustenau Juniors antritt. FC Lustenau 1c hat das nächste Spiel in 23 Wochen, am 01.04.2023 gegen Austria Lustenau Juniors.

5. Landesklasse Oberland: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b – FC Lustenau 1c, 1:4 (0:1)

90 Berkant Akinci 1:4

79 Berkant Akinci 1:3

60 Fabrizio Heim 1:2

58 Ilija Tabak 0:2

11 Marc Peter 0:1