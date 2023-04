Schwarzach/Wolfurt 1c holt Remis gegen Beschling

Details Montag, 03. April 2023 14:52

Am ersten Aprilwochenende 2023 startete auch die 5. Landesklasse Oberland in das Fußballjahr. Zwei Spiele konnten ausgetragen werden. Rätia Bludenz II unterlag zu Hause BW Dornbirn 0:2 und zwischen der SPG Schwarzach/Wolfurt 1c und dem FC Beschling Bettler Äule gab es ein 1:1.

Unter dem Strich ein guter Auftritt!

Josef Hinteregger, Trainer SPG Schwarzach/Wolfurt 1c: „Nach einer langen und guten Vorbereitung, trafen wir in Schwarzach auf Beschling. Das Spiel ging gleich munter los, es gab direkt erste Chancen auf beiden Seiten. Da der Schiedsrichter auf beiden Seiten sehr viel laufen ließ, wurde es nach zwanzig Minuten zunehmend ruppiger. Wir hatten einige gute Torchancen, eine davon brachte Elias Ludescher in der 38. Minute zum erlösenden 1:0 unter. Hinten hatten wir Glück, dass ein guten getretener Freistoß von unserem Goalie Lukas Gabrielli zuerst an die Latte gelenkt werden konnte und dann von ihm ins Toraus sprang. Abgesehen von einem Freistoß, bei dem wir nicht gut verteidigten, standen wir hinten sicher.

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild, wir konnten einige sehr gute Möglichkeiten nicht nutzen und die Gäste blieben gefährlich. Als uns gegen Ende die Luft ausging, hatten die Beschlinger mehr vom Spiel und es wurde für uns hinten gefährlicher. Dank einer guten Leistung der Defensive um den besonders stark aufspielenden Tim Hrust (in seinem ersten Bewerbsspiel als IV) konnten wir uns bis kurz vor Schluss schadlos halten. Leider konnten die Gäste eine Unstimmigkeit in der Hintermannschaft noch zum Ausgleich nutzen. Unterm Strich bleibt ein guter Auftritt im ersten Spiel auf Rasen, der drei Punkte verdient gehabt hätte. Der späte Ausgleich tut (auch heute noch) weh, wird allerdings durch die Leistungssteigerung und viele gute Aktionen gelindert!“

