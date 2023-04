Lucas Folie erzielt gegen SPG Hochmontafon spät das 3:3

Details Sonntag, 16. April 2023 02:55

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon sah bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 3:3 hieß es am Ende. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel hatte FC Beschling Bettler Äule bei SPG Hochmontafon mit 1:0 für sich entschieden.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Hochmontafon bereits in Front. Josef Rudigier markierte in der dritten Minute die Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Fabian Brandl den Vorsprung der Gäste. In der 18. Minute legte Florian Thurner zum 3:0 zugunsten von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon nach. Simon Hutter verkürzte für FC Beschling später in der 27. Minute auf 1:3. Eigentor in der 40. Minute: Pechvogel Johannes Mangeng beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit der Heimmannschaft den 2:3-Anschluss. SPG Hochmontafon hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Der Referee schickte Peter Wallner von Hochmontafon mit Gelb-Rot zum Duschen (70.). Mit seinem Treffer aus der 87. Minute bewahrte Lucas Folie seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Zumindest zahlenmäßig war die Partie ab der 91. Minute wieder ausgeglichen, als Simon Velten von Beschling die Gelb-Rote Karte kassierte. SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als FC Beschling Bettler Äule die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

FC Beschling führt mit 16 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Beschling momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei FC Beschling Bettler Äule. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon acht Spiele zurück.

SPG Hochmontafon bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Drei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Hochmontafon derzeit auf dem Konto.

FC Beschling stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) bei FC Lustenau 1c vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd.

5. Landesklasse Oberland: FC Beschling Bettler Äule – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon, 3:3 (2:3)

87 Lucas Folie 3:3

40 Eigentor durch Johannes Mangeng 2:3

27 Simon Hutter 1:3

18 Florian Thurner 0:3

15 Fabian Brandl 0:2

3 Josef Rudigier 0:1

