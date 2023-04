SPG Hochmontafon bezwingt SC Blau Weiss Dornbirn

Details Sonntag, 23. April 2023 02:43

Am Samstag begrüßte SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten von SPG Hochmontafon aus. Die Experten wiesen SC Blau Weiss Dornbirn vor dem Match gegen Hochmontafon die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel war 6:2 zugunsten von SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd ausgegangen.

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Josef Rudigier traf in der vierten Minute zur frühen Führung. SC Blau Weiss Dornbirn brauchte den Ausgleich, aber die Führung von SPG Hochmontafon hatte bis zur Pause Bestand. Für das zweite Tor von Hochmontafon war Valentin Netzer verantwortlich, der in der 80. Minute das 2:0 besorgte. Altug Demirci ließ sich in der 83. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd. Paul Rohmberg versenkte die Kugel zum 3:1 (85.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon gegen SC Blau Weiss Dornbirn.

Die drei Punkte brachten für SPG Hochmontafon keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Heimmannschaft bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten.

SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd holte auswärts bisher nur vier Zähler. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den dritten Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat SC Blau Weiss Dornbirn derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Hochmontafon ist auf gegnerischer Anlage FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b (Samstag, 13:30 Uhr). Einen Tag später misst sich SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd mit FC Lustenau 1c.

5. Landesklasse Oberland: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon – SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd, 3:1 (1:0)

85 Paul Rohmberg 3:1

83 Altug Demirci 2:1

80 Valentin Netzer 2:0

4 Josef Rudigier 1:0

