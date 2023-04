Schwarzach/Wolfurt 1c feiert nach langer Pause wieder mal einen Dreier!

Details Dienstag, 25. April 2023 01:13

In der 14. Runde der 5. Landesklasse Oberland war es wieder einmal so weit. Drei Punkte für den FC Schwarzach/Wolfurt 1c gegen den FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b. Lustenau 1c hat mit mit einem 3:0 gegen Beschling die Tabellenführung übernommen, da die Austria Lustenau Juniors spielfrei waren. Die Top-2 haben den Aufstieg mit neun Zählern Vorsprung faktisch in der Tasche.

Befreiungsschlag!

Josef Hinteregger, Trainer FC Schwarzach/Wolfurt 1c: „Nach einer gefühlten Ewigkeit war es heute soweit, Zu Hause in Schwarzach gegen das 1b von Bludenz konnten wir unseren ersten Saisonsieg feiern. Man merkte uns an, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten, der Einsatz stimmt, aber es fehlte die Leichtigkeit. Das führte zu vielen Fehlpässen und Stoppfehlern und entsprechend war das Spiel nur bedingt gut anzusehen. Die wenigen Chancen, die wir uns heraus spielen, konnten wir nicht in Zählbares umwandeln. In der Defensive standen wir sehr gut und daher konnten die Bludenzer maximal Halbchancen verbuchen.

Kurz vor der Halbzeit wurde Sergej im Strafraum gefoult und Leo Langer verwandelte den fälligen Strafstoß souverän. Nach einer intensiven Abstimmung in der Halbzeit und der Führung im Rücken konnten wir in der zweiten Halbzeit mehr Ruhe ins Spiel bringen. Da die Alpenstädter mit Fortdauer des Spiels immer mehr nach vorne agierten, boten sich uns mehr Räume. In der 62. Minute versenkte Marc Bayer den zweiten Ball nach einem Corner knapp 20 Metern vor dem Tor, sehenswert im Kasten der Gäste. Wir verteidigten auch nach dem 2:0 sehr sauber und hielten den Gegner von unserem Tor fern. Leider konnten wir zahlreiche Chancen nicht nutzen und somit blieb es beim 2:0. Mit dem Erfolgserlebnis im Hinterkopf werden wir die nächsten Trainingswochen nutzen, um weitere Siege folgen zu lassen!“

