Rätia Bludenz II filetiert SPG Hochmontafon II

Details Sonntag, 30. April 2023 02:19

SPG Hochmontafon wurde der eigenen Favoritenstellung bei Rätia Bludenz 1b nicht gerecht und verlor deutlich mit 0:5. Gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b setzte es für Hochmontafon eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel hatte SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon mit 3:1 gewonnen.

Rätia Bludenz 1b ging durch Sanel Hamidovic in der 13. Minute in Führung. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Julian Mirkovic zum 2:0 zugunsten des Gastgebers (40.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Dorin-Abel Buruiana einen weiteren Treffer für FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b. Der tonangebende Stil von Rätia Bludenz 1b spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Den Vorsprung von FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b ließ Mirkovic in der 46. Minute anwachsen. Matteo Ivandic besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Rätia Bludenz 1b (79.). Mit dem Spielende fuhr Rätia Bludenz 1b einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für SPG Hochmontafon klar, dass gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b heute kein Kraut gewachsen war.

FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b verließ mit dem Erfolg die Schlussposition der 5. Landesklasse Oberland. Rätia Bludenz 1b verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b noch Luft nach oben.

Hochmontafon bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Mit erst 19 erzielten Toren hat der Gast im Angriff Nachholbedarf. SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,54 Gegentreffer von Rätia Bludenz 1b stehen 2,62 bei SPG Hochmontafon gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen.

Am kommenden Sonntag trifft FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b auf FC Lustenau 1c, Hochmontafon spielt tags zuvor gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1c.

5. Landesklasse Oberland: FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon, 5:0 (3:0)

