Nach 0:1: Rätia Bludenz II überrollt FC Nüziders II

Details Sonntag, 14. Mai 2023 03:02

FC Nüziders 1b blieb gegen Rätia Bludenz 1b chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatte Rätia Bludenz 1b bei Nüziders 1b einen 2:1-Sieg eingefahren.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b bereits in Front. Jasmin Music markierte in der dritten Minute die Führung. Der Gast musste den Treffer von Matteo Ivandic zum 1:1 hinnehmen (13.). Julian Mirkovic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b (18./38.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Das 4:1 für Rätia Bludenz 1b stellte Mirkovic sicher. In der 70. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Dorin-Abel Buruiana besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b (87.). Letztlich feierte Rätia Bludenz 1b gegen FC Nüziders 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Das bisherige Schlusslicht, FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position sieben. Rätia Bludenz 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten.

Nüziders 1b ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b bisher ein. Durch diese Niederlage fällt FC Nüziders 1b in der Tabelle auf Platz acht zurück. Mit 53 Toren fing sich Nüziders 1b die meisten Gegentore in der 5. Landesklasse Oberland ein. Nun musste sich Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem siebten Spiel in Folge ohne Dreier wird FC Nüziders 1b nach unten durchgereicht.

Die Defensivleistung von Nüziders 1b lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b offenbarte Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Das nächste Spiel von Rätia Bludenz 1b findet am 03.06.2023 bei SC Austria Lustenau Juniors statt, FC Nüziders 1b empfängt am selben Tag SPG Schwarzach/Wolfurt 1c.

5. Landesklasse Oberland: FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b, 5:1 (3:1)

87 Dorin-Abel Buruiana 5:1

70 Julian Mirkovic 4:1

38 Julian Mirkovic 3:1

18 Julian Mirkovic 2:1

13 Matteo Ivandic 1:1

3 Jasmin Music 0:1

