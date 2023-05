Tobias Strassbauer rettet Beschling Remis gegen Koblach II

Details Sonntag, 14. Mai 2023 03:02

Im Spiel von FC Beschling gegen FC Koblach 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Beschling zog sich gegen Koblach 1b achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte Peter Dach FC Koblach 1b gegen FC Beschling Bettler Äule mit 2:1 die Nase vorn.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Koblach 1b bereits in Front. Florian Schmoll markierte in der fünften Minute die Führung. Michael Kathan schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für FC Beschling (27./37.). In den letzten Minuten von Halbzeit eins bekam Koblach 1b einen Elfmeter zugesprochen, den Syla Shahini zum 2:2 verwandelte (43.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Markus Moder versenkte die Kugel zum 3:2 (52.). Das 3:3 von Beschling bejubelte Cristian-Ioan Botici (62.). Bastian Gumilar machte in der 70. Minute das 4:3 von Peter Dach FC Koblach 1b perfekt. Tobias Strassbauer, der in der 88. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich FC Beschling Bettler Äule und FC Koblach 1b mit einem Unentschieden.

FC Beschling muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. In der Verteidigung von Beschling stimmt es ganz und gar nicht: 41 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass FC Beschling Bettler Äule nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Mit 26 ergatterten Punkten steht Koblach 1b auf Tabellenplatz drei. Mit beeindruckenden 52 Treffern stellt Peter Dach FC Koblach 1b den besten Angriff der 5. Landesklasse Oberland. FC Koblach 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Koblach 1b gastiert kommenden Donnerstag (13:30 Uhr) bei SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon.

5. Landesklasse Oberland: FC Beschling Bettler Äule – Peter Dach FC Koblach 1b, 4:4 (2:2)

88 Tobias Strassbauer 4:4

70 Bastian Gumilar 3:4

62 Cristian-Ioan Botici 3:3

52 Markus Moder 2:3

43 Eigentor durch Syla Shahini 2:2

37 Michael Kathan 2:1

27 Michael Kathan 1:1

5 Florian Schmoll 0:1

