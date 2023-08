SK Brederis II erzwingt das Remis gegen SC Dornbirn

Details Sonntag, 13. August 2023 01:56

Im Spiel von METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b gegen SC Dornbirn 1977 gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

In der zweiten Minute erzielte SC Dornbirn das 1:0. Der Gast erzielte in der achten Minute das 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Fatih Caliskan in der zehnten Minute. Mit einem Tor Vorsprung für SC Dornbirn 1977 ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. SC Dornbirn führte schließlich das 3:1 herbei (52.). Mikail Feistenauer verkürzte für SK Brederis 1b später in der 63. Minute auf 2:3. In der 90. Minute brachte die Heimmannschaft den Ball im Netz von SC Dornbirn 1977 zum Ausgleich unter. Am Ende stand es zwischen METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b und SC Dornbirn pari.

Am nächsten Samstag reist SK Brederis 1b zu FC Beschling Bettler Äule, zeitgleich empfängt SC Dornbirn 1977 SW Bregenz Juniors (1b).

5. Landesklasse: METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b – SC Dornbirn 1977, 3:3 (1:2)

90 Tunahan Kuran 3:3

63 Mikail Feistenauer 2:3

52 Ibragim Isajew 1:3

10 Fatih Caliskan 1:2

8 Ibragim Isajew 0:2

2 Ibragim Isajew 0:1

