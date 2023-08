Silvan Tuertscher mit Doppelpack für Au Ii in Nüziders

Details Sonntag, 20. August 2023 01:20

Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 0:3-Pleite.

FC Au 1b stellte mit dem 1:0 in der 26. Minute die Weichen auf Sieg. Zur Pause hatten die Gäste eine hauchdünne Führung inne. In der 54. Minute brachte FC Au 1b das Netz zum Zappeln. In der 59. Minute legte Jakob Gasser zum 3:0 zugunsten von FC Au 1b nach. Die 0:3-Heimniederlage von FC Nüziders 1b war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Neben dem Gastgeber gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht.

Trotz des Sieges bleibt FC Au 1b auf Platz zwei.

Nüziders 1b machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem 13. Platz.

Nächster Prüfstein für Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b ist METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b (Samstag, 14:30 Uhr). FC Au 1b misst sich am selben Tag mit FC Viktoria Bregenz 1b (13:30 Uhr).

5. Landesklasse: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b – FC Au 1b, 0:3 (0:1)

59 Jakob Gasser 0:3

54 Silvan Tuertscher 0:2

26 Silvan Tuertscher 0:1

