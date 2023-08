Knapper Erfolg für SC Dornbirn gegen die SW Bregenz Juniors

Details Sonntag, 20. August 2023 01:21

SC Dornbirn 1977 holte den ersten Saisonsieg gegen SW Bregenz Juniors (1b) durch einen 3:2-Erfolg.

In Minute acht traf SC Dornbirn zum ersten Mal ins Schwarze. SW Bregenz Juniors (1b) geriet deutlicher in Rückstand, als SC Dornbirn 1977 auf 2:0 erhöhte (20.). In der 39. Minute überwand SW Bregenz Juniors (1b) die Abwehr von SC Dornbirn und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Mit einem Tor Vorsprung für SC Dornbirn 1977 ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Felix Emmanuel Adopler war zur Stelle und markierte das 2:2 von SW Bregenz Juniors (1b) (46.). Ibragim Isajew witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für SC Dornbirn ein (47.). Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte das Heimteam die drei Zähler unter Dach und Fach.

SC Dornbirn 1977 liefte in der abgelaufenen Saison mit 21 Punkten auf dem vierten Rang der Tabelle ein.

SW Bregenz Juniors (1b) verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem neunten Rang.

SC Dornbirn machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz.

Am kommenden Samstag tritt SC Dornbirn 1977 bei SPG FC Rotenberg 1c an, während SW Bregenz Juniors (1b) einen Tag später FC Beschling Bettler Äule empfängt.

5. Landesklasse: SC Dornbirn 1977 – SW Bregenz Juniors (1b), 3:2 (2:1)

47 Ibragim Isajew 3:2

46 Felix Emmanuel Adopler 2:2

39 Yalcin Guese 2:1

20 Asamat Gastemirov 2:0

8 Asamat Gastemirov 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.