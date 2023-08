FC Schwarzach macht es bei Viktoria Bregenz II zweistellig

Details Sonntag, 20. August 2023 01:22

FC Viktoria Bregenz 1b präsentierte sich gegen FC Schwarzach in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 1:10.

Felix Schneider brachte Viktoria Bregenz 1b per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zehnten und 37. Minute vollstreckte. Der tonangebende Stil von FC Schwarzach spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Für das 1:3 von FC Viktoria Bregenz 1b zeichnete Manuel Stefani verantwortlich (46.). Schneider schraubte das Ergebnis in der 46. Minute mit dem 3:0 für FC Schwarzach in die Höhe. Für den nächsten Erfolgsmoment des Gasts sorgte der Stürmer (47.), ehe Elias Ludescher das 5:1 markierte (58.). Der Ligaprimus baute die Führung aus, indem Jakob Thurnher zwei Treffer nachlegte (61./64.). Ludescher gelang ein Doppelpack (73./79.), mit dem er das Ergebnis auf 9:1 hochschraubte. Lorenz Gasser gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FC Schwarzach (84.). Schließlich war auch der Torrausch von FC Schwarzach vorbei und Viktoria Bregenz 1b in Einzelteile zerlegt.

Neben FC Viktoria Bregenz 1b gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht.

Der neunte Platz und neun Punkte lautete die Bilanz von FC Schwarzach am Ende der vergangenen Saison.

Nächster Prüfstein für Viktoria Bregenz 1b ist FC Au 1b (Samstag, 13:30 Uhr). FC Schwarzach misst sich am selben Tag mit SK Bürs 1b (18:00 Uhr).

5. Landesklasse: FC Viktoria Bregenz 1b – FC Schwarzach, 1:10 (0:4)

84 Lorenz Gasser 1:10

79 Elias Ludescher 1:9

73 Elias Ludescher 1:8

64 Jakob Thurnher 1:7

61 Jakob Thurnher 1:6

58 Elias Ludescher 1:5

46 Manuel Stefani 1:4

47 Felix Schneider 0:4

46 Felix Schneider 0:3

37 Felix Schneider 0:2

10 Felix Schneider 0:1

