In letzter Minute: Tomor Ramadani trifft für Hörbranz/Hohenweiler II zum Sieg!

Details Sonntag, 27. August 2023 03:04

SPG Wolfurt / Kennelbach 1c hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:2 gegen SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b.

Das erste Tor des Spiels ging an Wolfurt / Kennelbach 1c. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Hörbranz/Hohenweiler 1b, denn Unglücksrabe Magomed Kauraew beförderte den Ball ins eigene Netz (41.). Die Pausenführung von SPG Wolfurt / Kennelbach 1c fiel knapp aus. Für das 1:1 von SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b zeichnete Serkan Toy verantwortlich (65.). Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Tomor Ramadani den Gastgeber mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit die Führung brachte. Am Ende verbuchte Hörbranz/Hohenweiler 1b gegen Wolfurt / Kennelbach 1c die maximale Punkteausbeute.

SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die vierte Position vorgerückt.

Mit bisher nur einem Treffer zeigte der Sturm von SPG Wolfurt / Kennelbach 1c erhebliche Defizite. Dafür stand die Defensive aber ziemlich sicher. Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Wolfurt / Kennelbach 1c auf Platz neun abgerutscht.

SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b tritt kommenden Samstag, um 13:30 Uhr, bei SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon an. Einen Tag später empfängt SPG Wolfurt / Kennelbach 1c FC Schwarzach.

5. Landesklasse: SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b – SPG Wolfurt / Kennelbach 1c, 2:1 (0:1)

93 Tomor Ramadani 2:1

65 Serkan Toy 1:1

41 Eigentor durch Magomed Kauraew 0:1

