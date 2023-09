Siegesserie von Beschling hält auch beim SC Dornbirn an

Details Sonntag, 10. September 2023 01:58

FC Beschling erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen SC Dornbirn. Beschling erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Batir Akajev sein Team in der zwölften Minute. Jetzt erst recht, dachte sich Vinzenz Dominik, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (16.). Lucas Folie stellte die Weichen für FC Beschling Bettler Äule auf Sieg, als er in Minute 21 mit dem 2:1 zur Stelle war. Asamat Gastemirov nutzte die Chance für SC Dornbirn 1977 und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 2:2 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. FC Beschling drängte im Verlauf auf die Entscheidung – Cristian-Ioan Botici (63.), Fabian Brandl (80.) und Michael Kathan (92.) machten SC Dornbirn den Garaus. Am Ende schlug Beschling SC Dornbirn 1977 auswärts.

Trotz der Schlappe behält SC Dornbirn den zehnten Tabellenplatz bei. In der Defensive drückt der Schuh beim Heimteam, was in den 19 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon drei Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SC Dornbirn 1977 alles andere als positiv. Die Situation von SC Dornbirn ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen FC Beschling Bettler Äule handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Nach fünf absolvierten Spielen stockte FC Beschling sein Punktekonto bereits auf zehn Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Offensiv konnte dem Gast in der 5. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 15 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Beschling knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Beschling Bettler Äule drei Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. FC Beschling ist seit vier Spielen unbezwungen.

Als Nächstes steht für SC Dornbirn 1977 eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (14:45 Uhr) geht es gegen Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b. Beschling tritt bereits einen Tag vorher gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b an.

5. Landesklasse: SC Dornbirn 1977 – FC Beschling Bettler Äule, 2:5 (2:2)

92 Michael Kathan 2:5

80 Fabian Brandl 2:4

63 Cristian-Ioan Botici 2:3

33 Asamat Gastemirov 2:2

21 Lucas Folie 1:2

16 Vinzenz Dominik 1:1

12 Batir Akajev 1:0

