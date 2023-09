Julian Pfefferkorn analysiert den Kantersieg von Schwarzach gegen Hochmontafon

Details Dienstag, 12. September 2023 01:48

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich FC Schwarzach und SPG Hochmontafon mit dem Endstand von 6:0. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch FC Schwarzach wusste zu überraschen.

Spielbericht von Julian Pfefferkorn

Bei 30 Grad brütender Hitze begrüßte der FC Schwarzach als Tabellenführen den Tabellendritten SPG Hochmontafon 1b in Schwarzach. Rund 150 Anhänger und Anhängerinnen von den Teams durfte man auf der Tribüne begrüßen.

Mit einigen Veränderungen im Kader zum letzten Spiel in Kennelbach, sollte heute fußballerisch wieder überzeugt werden. In der dritten Minute zündet Felix Schneider seinen Turbo und zieht alleine auf das Tor zu. Von der rechten Seite des Tores versenkt dieser den Ball schön und präzise im langen Eck und lässt dem Tormann keine Chance. Wie schon gegen Kennelbach starten wir mit einem schnellen Tor. 1:0 nach 3. Minuten. Wir schreiben die 27. Minute Lorenz Gasser schnappt sich die Kugel und zieht aus der Distanz ab, trifft die Latte und der Ball landet auf der Linie und wird geklärt. Schade, was ein sehenswerter Schuss.

Leider sollte uns dieses Tor nicht unbedingt beflügeln. Die restliche erste Halbzeit zeichnet sich nicht durch Fußballerische Highlights aus. Oftmals fehlte der entscheidende Pass oder der Wille vor dem Tor diesen zu versenken. Die SPG Hochmontafon hingegen spielt mit den richtigen Mitteln einfache Pässe zwischen den Reihen und den Gegner laufen lassen.

Zur Halbzeit wechselt der FC Schwarzach doppelt. Neu im Spiel sind Jakob Thurnherr und Johannes Schneider. Unser Joker Jakob Thurnherr übernimmt auch direkt seinen Job und verwandelt nach kurzem Pressing von Schwarzach und Vorlage von Felix Schneider aus 20. Metern wunderschön. 2:0 nach 46. Minuten Angekommen in der 52. Minuten des Spiels. Felix Schneider wiederholt die Aktion der 3. Minuten erneut und mit gleichem Ergebnis. 3:0 nach 52. Minuten

Nun geht es Schlag auf Schlag. Eckball ausgeführt von Lorenz Gasser, dieser segelt perfekt in den Strafraum und landet bei Nicolas Burtscher. Dieser versenkt den Ball per Kopf im Tor. 4:0 nach 57. Minuten. Nun folgen innerhalb von 10 Minuten drei Wechsel bei den Schwarzachern. Frischen Wind bringen Lucas Hagspiel, Simon Winder und Maximilian Lang. Simon Winder erobert den Ball in der eigenen Hälfte, gibt diesen an Lorenz Gasser ab und dieser findet die Lücke für den Laufpass auf Felix Schneider. Dieser gibt sich nicht mit zwei Toren zufrieden und zieht erneut an der gegnerischen Verteidigung vorbei und bringt den Ball im Tor unter. 5:0 nach 84. Minuten

Wie schon in der ersten Hälfte traut sich Lorenz Gasser den Schuss aus knapp 30 Metern zu und bringt erneut die Latte zum Wackeln. So ein Pech zum zweiten Mal. Kurz vor Schluss Freistoß ausgeführt von Dominik Kutzer. Hannes Gasser steigt hoch trifft den Ball per Kopf, bringt diesen nicht platziert genug auf das Tor aber Nicolas Burtscher steht genau richtig und köpft den Ball doch noch ins Netz. 6:0 nach 92. Minuten. In der zweiten Halbzeit war die Schwarzacher Mannschaft wie ausgewechselt und lässt den zuvor starken Montafonern keine Chance mehr. Den Zuschauern wurde in der zweiten Hälfte schöner Fußball gezeigt mit oftmals sehenswerten Aktionen, auch wenn diese nicht immer im Tor untergebracht wurden.



Die Hitze machte dieses Spiel zu einem körperlichen Spiel. Das haben die Jungs des FCS durch die harte Vorbereitung gut unter Kontrolle, was vor allem in der zweiten Hälfte sichtbar war. In der ersten Halbzeit zeigte SPG Hochmontafon das diese Fußballerisch was zu bieten haben. Einfache Pässe zwischen den Reihen und viel Kampfgeist brachten ein Spiel auf Augenhöhe. Die zweite Hälfte hatten die Schwarzacher Jungs größtenteils unter Kontrolle und zeigten ihre Spielfreude erneut.

Trotzdem wohlverdiente drei Punkte und eine verteidigte Tabellenführung. Der FC Schwarzach bleibt weiterhin ungeschlagen. 4 Spiele, 4 Siege. Am 17.9.23 geht es weiter gegen die SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, welche sich derzeit auf dem dritten Tabellenplatz befinden. Diese Partie bietet sicherlich viel Spannung und sehenswürdige Aktionen!

5. Landesklasse: FC Schwarzach – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon, 6:0 (1:0)

92 Nicolas Burtscher 6:0

84 Felix Schneider 5:0

57 Nicolas Burtscher 4:0

52 Felix Schneider 3:0

46 Jakob Thurnher 2:0

3 Felix Schneider 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.