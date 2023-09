Marcel Lorenzin macht am Ende den Unterschied zwischen Hochmontafon und Au II

Details Sonntag, 17. September 2023 01:51

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen SPG Hochmontafon und FC Au 1b an diesem sechsten Spieltag. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Peter Wallner brachte Hochmontafon in der 16. Minute nach vorn. FC Au 1b markierte in Minute 28 den Ausgleich. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In der 57. Minute brachte Marcel Lorenzin den Ball im Netz von FC Au 1b unter. In den 90 Minuten war SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als FC Au 1b und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Nach sechs absolvierten Spielen stockte SPG Hochmontafon sein Punktekonto bereits auf elf Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Nur einmal gab sich die Heimmannschaft bisher geschlagen.

Trotz der Schlappe behält FC Au 1b den sechsten Tabellenplatz bei. Die Gäste verbuchten insgesamt zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Mit insgesamt elf Zählern befindet sich Hochmontafon voll in der Spur. Die Formkurve von FC Au 1b dagegen zeigt nach unten.

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon tritt am kommenden Samstag bei METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b an, FC Au 1b empfängt am selben Tag SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b.

5. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon – FC Au 1b, 2:1 (1:1)

57 Marcel Lorenzin 2:1

28 Silvan Tuertscher 1:1

16 Peter Wallner 1:0

