Beschling kämpft sich gegen Rätia Bludenz II zum Punkt

Details Sonntag, 17. September 2023 01:52

FC Beschling Bettler Äule trennte sich an diesem Samstag von FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b mit 2:2. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Rätia Bludenz 1b vom Favoriten.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Sandro Mathis mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für FC Beschling. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b bestehen. In der 73. Minute brachte Slobodan Keleuva das Netz für die Gäste zum Zappeln. Beschling traf zum 1:2 (79.). Cristian-Ioan Botici machte Rätia Bludenz 1b kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als FC Beschling Bettler Äule die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

FC Beschling bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Die Angriffsreihe der Gastgeber lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 17 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur einmal gab sich Beschling bisher geschlagen. Fünf Spiele währt nun für FC Beschling Bettler Äule die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von drei Siegen hintereinander auszubauen.

Rätia Bludenz 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b holte auswärts bisher nur vier Zähler. Mit fünf Zählern aus sechs Spielen steht Rätia Bludenz 1b momentan im Mittelfeld der Tabelle. FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 16 Gegentore verdauen musste. Die bisherige Saisonbilanz von Rätia Bludenz 1b bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nur einmal ging FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Weiter geht es für FC Beschling am kommenden Samstag daheim gegen Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b. Für Rätia Bludenz 1b steht am gleichen Tag ein Duell mit FC Schwarzach an.

5. Landesklasse: FC Beschling Bettler Äule – FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b, 2:2 (0:1)

95 Cristian-Ioan Botici 2:2

79 Leonard Loruenser 1:2

73 Slobodan Keleuva 0:2

43 Sandro Mathis 0:1

