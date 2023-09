SK Brederis II bezwingt SPG Hochmontafon

Details Sonntag, 24. September 2023 01:55

SK Brederis 1b und SPG Hochmontafon boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Experten wiesen Hochmontafon vor dem Match gegen METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Für den Führungstreffer von SK Brederis 1b zeichnete Jakub Hurak verantwortlich (7.). Bereits in der 14. Minute erhöhte Murat Masovic den Vorsprung des Gastgebers. Der dritte Streich von METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b war Hurak vorbehalten (35.). Der dominante Vortrag von SK Brederis 1b im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Max Prakesch war zur Stelle und markierte das 1:3 von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon (53.). Das 2:3 des Gasts stellte Ben Netzer sicher (56.). Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte Hochmontafon noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam SPG Hochmontafon am Ende nicht mehr.

METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für SK Brederis 1b gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Das bisherige Schlusslicht, METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position neun. SK Brederis 1b fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon holte auswärts bisher nur vier Zähler. SPG Hochmontafon rangiert mit elf Zählern auf dem vierten Platz des Tableaus. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Hochmontafon derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag (14:45 Uhr) reist SK Brederis 1b zu SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, tags zuvor begrüßt SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon SW Bregenz Juniors (1b) vor heimischer Kulisse.

5. Landesklasse: METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon, 3:2 (3:0)

56 Ben Netzer 3:2

53 Max Prakesch 3:1

35 Jakub Hurak 3:0

14 Murat Masovic 2:0

7 Jakub Hurak 1:0

