Knapper Erfolg für Au II gegen Hörbranz/Hohenweiler II

Details Sonntag, 24. September 2023 01:55

Ein Tor machte den Unterschied – FC Au 1b siegte mit 2:1 gegen SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Hörbranz/Hohenweiler 1b geriet in der 39. Minute ins Hintertreffen. Mit einem Tor Vorsprung für FC Au 1b ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Serkan Toy war zur Stelle und markierte das 1:1 von SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b (78.). In der 82. Minute überwand FC Au 1b die Abwehr von Hörbranz/Hohenweiler 1b und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Letzten Endes holte FC Au 1b gegen SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b drei Zähler.

Durch den Erfolg verbesserte sich FC Au 1b im Klassement auf Platz sechs.

Trotz der Niederlage belegt Hörbranz/Hohenweiler 1b weiterhin den fünften Tabellenplatz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt FC Au 1b bei FC Schwarzach an, während SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b einen Tag später METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b empfängt.

5. Landesklasse: FC Au 1b – SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, 2:1 (1:0)

82 Silvan Tuertscher 2:1

78 Serkan Toy 1:1

39 Marco Muxel 1:0

