FC Nüziders II verliert Spitzenspiel beim FC Beschling

Details Sonntag, 24. September 2023 01:56

FC Beschling Bettler Äule errang am Samstag einen 3:1-Sieg über Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Beschling die Nase vorn.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Kilian Piccolruaz sein Team in der 22. Minute. Für das erste Tor von Beschling war David Wibmer verantwortlich, der in der 36. Minute das 1:1 besorgte. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Florian Gebhard erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte FC Beschling Bettler Äule durch einen Selbsttreffer das 2:1 (52.). Fabio Mesa schoss die Kugel zum 3:1 für die Gastgeber über die Linie (75.). Am Schluss schlug FC Beschling FC Nüziders 1b mit 3:1.

Mit 20 geschossenen Toren gehört Beschling offensiv zur Crème de la Crème der 5. Landesklasse. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der FC Beschling Bettler Äule ungeschlagen ist.

Mit diesem Sieg zog FC Beschling an Nüziders 1b vorbei auf Platz zwei. Die Gäste fielen auf die dritte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Beschling tritt am kommenden Samstag bei FC Viktoria Bregenz 1b an, Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b empfängt am selben Tag FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b.

5. Landesklasse: FC Beschling Bettler Äule – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b, 3:1 (1:1)

75 Fabio Mesa 3:1

52 Eigentor durch Florian Gebhard 2:1

36 David Wibmer 1:1

22 Kilian Piccolruaz 0:1

