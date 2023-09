Felix Schneider ist für Schwarzach gegen Rätia Bludenz II dreimal zur Stelle

Details Dienstag, 26. September 2023 01:39

FC Schwarzach stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Rätia Bludenz 1b mit einem 6:2-Erfolg das Fell über die Ohren. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von FC Schwarzach. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Spielbericht von Julian Pfefferkorn

An einem schönen Herbsttag treffen der FC Schwarzach und der Fohrenburger Rätia Bludenz in Bludenz aufeinander. Der FC Schwarzach startet dieses mal mit einem 4-2-3-1 in das Spiel. Dies soll mehr Stabilität und Sicherheit im Mittelfeld bringen.

Es soll gleich richtig zur Sache gehen wir schreiben die 11. Minute, Johannes Schneider spielt auf Simon Gasser und dieser versenkt, denn Ball direkt einmal im Netz. 0:1 nach 11. Minuten. Es geht Schlag auf Schlag, grober Abwehrfehler von Bludenz Felix Schneider ist hier eiskalt und nützt dies. 0:2 nach 12. Minuten, Nach einer etwas unübersichtlicher Szene im Strafraum von Schwarzach entscheidet der Unparteiische auf Strafstoß für Bludenz. Dieser wird auch verwandelt. 1:2 nach 14. Minuten

Nach einer wilden Anfangsphase, beruhigt sich das Spiel nun etwas und der FC Schwarzach verliert wie in den Spielen davor wieder etwas die Kontrolle. Doch in der 33. Minuten macht Simon Gasser den Ball super fest im Sechzehner, spielt diesen knapp vor das Tor und Simon Winder erwischt diesen im Flug mit der Schuhsohle. 1:3 nach 33. Minuten Freistoß für Bludenz direkt vor dem Strafraum, die Mauer von Schwarzach steht komplett falsch und der Ball fliegt an dieser vorbei und direkt ins Tor. 2:3 nach 36. Minuten

Wilde Szenen am Ende der ersten Halbzeit nach einer Gelben Karte in der 31. Minuten für Kristian Ivandic, sieht dieser nach einem Foul die Gelb-Rote-Karte und fliegt vom Platz. Dem Trainer von Bludenz passt das gar nicht und übt heftige Kritik, nach einer Verwarnung sieht auch dieser die Gelb-Rote-Karte und muss auf die Tribüne. Die erste Halbzeit, bot einen wilden Schlagabtausch mit Toren auf beiden Seiten. Leider wiederholt sich das Schema der letzten Spiele, dass der FC Schwarzach nach einer Führung, aufhört zu kämpfen.

Mit einer Veränderung startet der FC Schwarzach in die zweite Hälfte. Neu im Spiel Paul Stadler. 48. Minute grobes Foul vom Tormann von Bludenz gegen Simon Gasser. Strafstoß Schwarzach, doch der Tormann bessert seinen Fehler aus und pariert. Johannes Schneider schaltet in der 64. Minuten blitzschnell und spielt einen langen Freistoß auf Felix Schneider, dieser zieht mit seiner Geschwindigkeit davon und versenkt den Ball im Netz. 2:4 nach 61. Minuten

Erneut ein Strafstoß für FC Schwarzach nach einem Handspiel von Bludenz im eigenen Strafraum. Felix Schneider schnappt sich die Kugel voller Selbstvertrauen und versenkt diesen selbstverständlich im Tor. 2:5 nach 79. Minuten In der 88. Minute spielt Paul Stadler einen schönen Steilpass auf Simon Gasser und dieser macht das Endergebnis perfekt. 2:6 nach 88. Minuten

Die zweite Halbzeit war zu Beginn gezeichnet von vielen Fehlpässen und wenig Kampfgeist seitens der Schwarzacher. Zum Glück haben sich diese gefangen und nochmals aufgedreht und klar gemacht. Der Vorteil der Überzahl war leider nicht zu bemerken. Schlussendlich doch verdiente drei Punkte für den FC Schwarzach. Doch muss hier noch an ein paar Stellen gearbeitet werden. Leider taucht immer wieder das Phänomen auf, dass nach einer frühen Führung aufgehört wird Fußball zu spielen. Der FC Schwarzach steht nach diesem Sieg wieder an der Tabellenspitze mit einem Torverhältnis von +30. Felix Schneider führt mit 12 Toren die Torschützenliste an.

Nächste Woche geht es weiter, am Samstag dem 30.9.2023 um 16:00 Uhr gegen den FC Au 1b in Schwarzach. Anschließend an das Spiel findet unser Oktoberfest statt. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch!

5. Landesklasse: FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b – FC Schwarzach, 2:6 (2:3)

88 Simon Gasser 2:6

79 Felix Schneider 2:5

61 Felix Schneider 2:4

36 Sandro Mathis 2:3

33 Simon Winder 1:3

14 Sandro Mathis 1:2

12 Felix Schneider 0:2

11 Simon Gasser 0:1

