Zehn Treffer zwischen dem SC Dornbirn und der SPG Wolfurt/Kennelbach 1c

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 00:46

Im Spiel von SC Dornbirn 1977 gegen SPG Wolfurt / Kennelbach 1c gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 5:5.

Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

In der dritten Minute traf Wolfurt / Kennelbach 1c zum ersten Mal ins Schwarze. SC Dornbirn zeigte sich wenig beeindruckt. In der fünften Minute schlug Bura Tarik Okurlu mit dem Ausgleich zurück. Saleh Almohammad Alabbas versenkte die Kugel zum 2:1 (11.). Asamat Gastemirov machte in der 28. Minute das 3:1 von SC Dornbirn 1977 perfekt. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Colin Schacher mit dem 2:3 für SPG Wolfurt / Kennelbach 1c zur Stelle (42.). Die Pausenführung von SC Dornbirn fiel knapp aus. Das 3:3 von Wolfurt / Kennelbach 1c stellte Jonathan Knaus sicher (51.). Der Gast schoss in der 61. Minute das Tor zum 4:3. In der 85. Minute brachte SC Dornbirn 1977 den Ball im Netz von SPG Wolfurt / Kennelbach 1c zum Ausgleich unter. Wolfurt / Kennelbach 1c gelang der Führungstreffer in der Nachspielzeit (92.). Mit seinem Treffer aus der 94. Minute bewahrte Batir Akajev seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Am Ende stand es zwischen SC Dornbirn und SPG Wolfurt / Kennelbach 1c pari.



Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „Im Westen nichts Neues! Am Sonntag traten wir beim SC Dornbirn (ehemalig Brehenmahd) an.

Auf dem sehr kleinen Platz ging es direkt drunter und drüber. Auf unser 1:0, zweiter Ball nach einer Ecke, mussten wir direkt das 1:1 hinnehmen. Nach elf Minuten gingen die Hausherren mit 1:2 in Führung. Nach gut einer halben Stunde fiel aus einem Konter heraus auch noch das 1:3. Wir konnten vor der Hälfte noch eine unserer Chancen zum 2:3 verwerten, Kopfball nach einem Eckball.

Nach der Pause das gleiche Spiel, Eckball - Kopfball - 3:3. Das Spiel ging weiterhin, hin und her Ruhephasen - Fehlanzeige. In der 60. Minute verwandelten wir einen Elfmeter zum erstmaligen Führungstreffer. Dieser wurde allerdings in der 85. Minute wieder egalisiert. Aufgrund einiger Verletzungsunterbrechungen gab es sechs Minuten Nachspielzeit und auch diese hatte es in sich. 92. Minute 5:4 nach einem abgefälschten Schuss und 94. Minute Ausgleich für Dornbirn.

Fazit: Wieder ein Unentschieden, wieder aufopferungsvoll erkämpft. Mund abwischen, weiter machen :)

5. Landesklasse: SC Dornbirn 1977 – SPG Wolfurt / Kennelbach 1c, 5:5 (3:2)

94 Batir Akajev 5:5

92 Mihajlo Lesic 4:5

85 Raschid Arsanukaev 4:4

61 Mihajlo Lesic 3:4

51 Jonathan Knaus 3:3

42 Colin Schacher 3:2

28 Asamat Gastemirov 3:1

11 Saleh Almohammad Alabbas 2:1

5 Bura Tarik Okurlu 1:1

3 Berkan Acar 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.