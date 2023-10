SK Brederis II siegt beim FC Au II

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:18

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SK Brederis 1b mit 2:1 gegen FC Au 1b gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden.

Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Yusuf Semercio traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Für das zweite Tor des Gasts war Murat Masovic verantwortlich, der in der 34. Minute das 2:0 besorgte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Lukas Moosbrugger versenkte den Ball in der 55. Minute im Netz von SK Brederis 1b. Obwohl METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es FC Au 1b zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Für FC Au 1b gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz der Niederlage belegen die Gastgeber weiterhin den achten Tabellenplatz. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat FC Au 1b derzeit auf dem Konto.

SK Brederis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b aus und brachte eine Verbesserung auf Platz neun ein. Zwei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat SK Brederis 1b momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für FC Au 1b ist SW Bregenz Juniors (1b) (Samstag, 12:00 Uhr). METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b misst sich am selben Tag mit FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b (13:30 Uhr).

5. Landesklasse: FC Au 1b – METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b, 1:2 (0:2)

55 Lukas Moosbrugger 1:2

34 Murat Masovic 0:2

3 Yusuf Semercio 0:1

