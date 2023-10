FC Schwarzach mit Auswärtssieg gegen Rotenberg 1c

Details Samstag, 21. Oktober 2023 14:06

FC Schwarzach gewann das Samstagsspiel gegen FC Rotenberg 1c mit 3:1. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. FC Schwarzach enttäuschte die Erwartungen nicht.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Felix Schneider traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Linus Bereuter nutzte die Chance für SPG FC Rotenberg 1c und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dass FC Schwarzach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Lucas Hagspiel, der in der 78. Minute zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Simon Gasser für einen Treffer sorgte (94.). Letzten Endes holte FC Schwarzach gegen FC Rotenberg 1c drei Zähler.

SPG FC Rotenberg 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung des Gastgebers knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Nun musste sich FC Rotenberg 1c schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Wer soll FC Schwarzach noch stoppen? Der Ligaprimus verbuchte gegen SPG FC Rotenberg 1c die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 5. Landesklasse weiter an. Erfolgsgarant von FC Schwarzach ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 57 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. FC Schwarzach ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile neun Siege und zwei Unentschieden zu Buche.

FC Schwarzach wandert mit nun 29 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von FC Rotenberg 1c gegenwärtig trist aussieht.

Nächster Prüfstein für SPG FC Rotenberg 1c ist FC Au 1b (Samstag, 11:00 Uhr). FC Schwarzach misst sich am selben Tag mit SC Dornbirn 1977 (15:00 Uhr).

5. Landesklasse: SPG FC Rotenberg 1c – FC Schwarzach, 1:3 (1:1)

94 Simon Gasser 1:3

78 Lucas Hagspiel 1:2

35 Linus Bereuter 1:1

2 Felix Schneider 0:1

