Au II bricht bei SW Bregenz Juniors ein

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:37

FC Au 1b steckte gegen SW Bregenz Juniors (1b) eine deutliche 0:4-Niederlage ein. SW Bregenz Juniors (1b) ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Au 1b einen klaren Erfolg.

Paris Miskakis brachte SW Bregenz Juniors (1b) in der neunten Minute in Front. Bereits in der 15. Minute erhöhte Dylan Azemi den Vorsprung der Heimmannschaft. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Das 3:0 für SW Bregenz Juniors (1b) stellte Miskakis sicher. In der 53. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Kaan Bayraktar stellte schließlich in der 85. Minute den 4:0-Sieg für SW Bregenz Juniors (1b) sicher. Am Ende kam SW Bregenz Juniors (1b) gegen FC Au 1b zu einem verdienten Sieg.

Durch die drei Punkte gegen FC Au 1b verbesserte sich SW Bregenz Juniors (1b) auf Platz sechs. SW Bregenz Juniors (1b) verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SW Bregenz Juniors (1b), was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

FC Au 1b führt mit 13 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Situation bei FC Au 1b bleibt angespannt. Gegen SW Bregenz Juniors (1b) kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nächster Prüfstein für SW Bregenz Juniors (1b) ist METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b (Samstag, 13:30 Uhr). FC Au 1b misst sich am selben Tag mit SPG FC Rotenberg 1c (11:00 Uhr).

5. Landesklasse: SW Bregenz Juniors (1b) – FC Au 1b, 4:0 (2:0)

85 Kaan Bayraktar 4:0

53 Paris Miskakis 3:0

15 Dylan Azemi 2:0

9 Paris Miskakis 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.