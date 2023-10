Lehrstunde für Rätia Bludenz II gegen Brederis II

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:38

METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b führte FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. SK Brederis 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Rätia Bludenz 1b einen klaren Erfolg.

METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b ging durch Mirko Lepir in der 16. Minute in Führung. Enes Yigit beförderte das Leder zum 1:1 von FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b in die Maschen (27.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Murat Masovic mit dem 2:1 für SK Brederis 1b zur Stelle (41.). Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit drei Treffern von Yusuf Semercio (54./70.) und Masovic (61.) enteilte METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b Rätia Bludenz 1b. Masovic besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für SK Brederis 1b (71.). METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b überrannte FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Die Abstiegssorgen von Rätia Bludenz 1b sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Hintermannschaft der Heimmannschaft steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 39 Gegentore kassierte FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b im Laufe der bisherigen Saison. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Rätia Bludenz 1b alles andere als positiv. Die Not von FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b wird immer größer. Gegen SK Brederis 1b verlor Rätia Bludenz 1b bereits das fünfte Ligaspiel am Stück.

Trotz der drei Zähler machte METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b im Klassement keinen Boden gut. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat SK Brederis 1b momentan auf dem Konto. METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Während FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b am kommenden Samstag SK Bürs 1b empfängt, bekommt es SK Brederis 1b am selben Tag mit SW Bregenz Juniors (1b) zu tun.

5. Landesklasse: FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b – METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b, 1:6 (1:2)

71 Murat Masovic 1:6

70 Yusuf Semercio 1:5

61 Murat Masovic 1:4

54 Yusuf Semercio 1:3

41 Murat Masovic 1:2

27 Enes Yigit 1:1

16 Mirko Lepir 0:1

