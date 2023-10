Wolfurt / Kennelbach 1c bezwingt FC Nüziders 1b

Details Dienstag, 24. Oktober 2023 01:41

Mit 1:2 verlor FC Nüziders 1b am vergangenen Sonntag zu Hause gegen SPG Wolfurt / Kennelbach 1c. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Wolfurt / Kennelbach 1c beugen mussten.



Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „Gut Ding braucht (sehr viel) Weile!



Am Sonntag waren wir beim FC Nüziders zu Gast, bei bestem Herbstwetter duellierten wir uns mit deren 1b Mannschaft. Wir legten gut los und kamen das ein oder andere Mal vors Tor der Oberländer. In der elften Minute war es dann so weit, Julijan Popovic versenkte den Ball nach einer Ecke im Tor. Wir spielten munter weiter und hatten weitere gute Gelegenheiten, besonders bei einer Hereingabe wurde es knapp, diese konnten wir um wenige Zentimeter nicht über die Linie drücken. Auf unserer Seite passierte im Strafraum nicht besonders viel.



In der zweiten Hälfte hatten wir große Mühe, uns auf die angepasste, Spielweise der Hausherren einzustellen. Bis ungefähr zur 60. Minute hatten wir keinen Zugriff und daraus resultierten einige gefährliche Fernschüsse. Nach einem Dreifachwechsel konnten wir uns wieder besser ins Spiel kämpfen und in Minute 64 gelang uns das 2:0. Nach einem gelungenen Spielzug brachte Julijan Popovic den Ball aufs Tor und zu unserem Glück konnte der gegnerische Tormann den Ball nicht entscheidend ablenken und dieser landete im Tor.





Anschließend hatten wir in einer Situation Glück, dass ein Nachstochern gegen unseren Tormann eines Nüzidersers als Foul geahndet wurde. Nach einer missglückten Abwehraktion konnten die Hausherren gekonnt auf 1:2 verkürzen. Der Rest war Dramatik pur, die letzten 10 Minuten warfen wir uns in jeden Zweikampf und konnten den Sieg über die Zeit bringen. Damit haben wir es endlich geschafft und uns für unseren Aufwand belohnt. Nun gilt es für uns mit dem neu gewonnen Rückwind die nächsten Entwicklungsschritte anzugehen.“

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b den siebten Platz in der Tabelle ein. Die Situation bei FC Nüziders 1b bleibt angespannt. Gegen Wolfurt / Kennelbach 1c kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der SPG Wolfurt / Kennelbach 1c auf den zehnten Rang kletterte. Nur einmal ging Wolfurt / Kennelbach 1c in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SPG Wolfurt / Kennelbach 1c fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. In dieser Saison sammelte Nüziders 1b bisher fünf Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b ist SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon (Samstag, 11:30 Uhr). Wolfurt / Kennelbach 1c misst sich am selben Tag mit FC Viktoria Bregenz 1b (15:00 Uhr).

5. Landesklasse: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b – SPG Wolfurt / Kennelbach 1c, 1:2 (0:1)

85 Lukas Ruetzler 1:2

64 Julijan Popovic 0:2

8 Julijan Popovic 0:1

