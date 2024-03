FC Schwarzach gewinnt in Nüziders zweistellig!

Details Samstag, 30. März 2024 23:25

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte FC Schwarzach Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b mit 10:0 überrannt.

FC Schwarzach war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Im Hinspiel wurde FC Nüziders 1b mit 0:5 abgeschossen.

Vor 50 Zuschauern markierte Felix Schneider das 1:0 für FC Schwarzach (13.). Bereits in der 15. Minute erhöhte Alexander Rath den Vorsprung des Spitzenreiters. Mit dem 3:0 von Dominik Kutzer für den Gast war das Spiel eigentlich schon entschieden (25.). Schneider gelang ein Doppelpack (31./37.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Nüziders 1b sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück. Mit Toren von Schneider (53./66.) und Moritz Schneider (64.) zeigte FC Schwarzach weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. FC Schwarzach überwand den gegnerischen Schlussmann zum 9:0 (87.). Der zehnte Streich von FC Schwarzach war Marc Bayer vorbehalten (90.). Am Ende ließ FC Schwarzach kein gutes Haar an Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b und gewann außerordentlich hoch.

FC Nüziders 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber führen mit 16 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Nüziders 1b verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon fünf Spiele zurück.

Wer soll FC Schwarzach noch stoppen? FC Schwarzach verbuchte gegen FC Nüziders 1b die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 5. Landesklasse weiter an. Die Verteidigung von FC Schwarzach wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst zehnmal bezwungen. FC Schwarzach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. FC Schwarzach scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für Nüziders 1b ist FC Au 1b (Samstag, 14:30 Uhr). FC Schwarzach misst sich am selben Tag mit FC Viktoria Bregenz 1b (16:30 Uhr).

5. Landesklasse: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b – FC Schwarzach, 0:10 (0:5)

90 Marc Bayer 0:10

87 David Knaus 0:9

66 Felix Schneider 0:8

64 Moritz Schneider 0:7

53 Felix Schneider 0:6

37 Felix Schneider 0:5

31 Felix Schneider 0:4

25 Dominik Kutzer 0:3

15 Alexander Rath 0:2

13 Felix Schneider 0:1

