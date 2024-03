Nächster Erfolg für SW Bregenz Juniors in Rotenberg

Details Samstag, 30. März 2024 23:25

SW Bregenz Juniors (1b) setzte sich standesgemäß gegen FC Rotenberg 1c mit 5:2 durch. Damit wurde SW Bregenz Juniors (1b) der Favoritenrolle vollends gerecht.

Im Hinspiel hatte beim Endstand von 1:1 kein Sieger ermittelt werden können.

SPG FC Rotenberg 1c geriet in der 25. Minute ins Hintertreffen. In Minute 35 erzielte das Heimteam den Ausgleich. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Paris Miskakis das 2:1 zugunsten von SW Bregenz Juniors (1b) (41.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Melih Furuncu einen weiteren Treffer für die Gäste. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. FC Rotenberg 1c markierte das 2:3 (66.). Kaan Bayraktar beförderte das Leder zum 4:2 von SW Bregenz Juniors (1b) über die Linie (73.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Mark Vasic für einen Treffer sorgte (92.). Ein starker Auftritt ermöglichte SW Bregenz Juniors (1b) am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SPG FC Rotenberg 1c.

FC Rotenberg 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von SPG FC Rotenberg 1c immens. Nun musste sich FC Rotenberg 1c schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

SW Bregenz Juniors (1b) machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem dritten Platz. Die Offensivabteilung von SW Bregenz Juniors (1b) funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 41-mal zu. SW Bregenz Juniors (1b) sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

SW Bregenz Juniors (1b) wandert mit nun 25 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SPG FC Rotenberg 1c gegenwärtig trist aussieht.

FC Rotenberg 1c tritt am Samstag, den 06.04.2024, um 13:30 Uhr, bei FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b an. Einen Tag später (12:00 Uhr) empfängt SW Bregenz Juniors (1b) SC Dornbirn 1977.

5. Landesklasse: SPG FC Rotenberg 1c – SW Bregenz Juniors (1b), 2:5 (1:3)

92 Mark Vasic 2:5

73 Kaan Bayraktar 2:4

66 Jannis Hammerer 2:3

45 Melih Furuncu 1:3

41 Paris Miskakis 1:2

35 Martin Kroess 1:1

25 Yalcin Guese 0:1

Details

