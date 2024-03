FC Beschling beendet gegen Au II Serie von fünf Spielen ohne Sieg

Details Samstag, 30. März 2024 23:26

FC Au 1b konnte FC Beschling Bettler Äule nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch FC Beschling wusste zu überraschen.

FC Au 1b hatte im Hinspiel mit 2:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Cristian-Ioan Botici brachte den Gast per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zwölften und 36. Minute vollstreckte. Mit der Führung für Beschling ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 von Michael Kathan für den Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (52.). Eigentlich war FC Au 1b schon geschlagen, als Lucian Botici das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (69.). Letztlich fuhr FC Beschling Bettler Äule einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

FC Beschling beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Vom Glück verfolgt war FC Au 1b in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Mit diesem Sieg zog Beschling an FC Au 1b vorbei auf Platz sechs. FC Au 1b fiel auf die siebte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Nächster Prüfstein für FC Beschling Bettler Äule ist METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b (Samstag, 16:30 Uhr). FC Au 1b misst sich am selben Tag mit Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b (14:30 Uhr).

5. Landesklasse: FC Beschling Bettler Äule – FC Au 1b, 4:0 (2:0)

69 Lucian Botici 4:0

52 Michael Kathan 3:0

36 Cristian-Ioan Botici 2:0

12 Cristian-Ioan Botici 1:0

