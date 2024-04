Anschlusstreffer von Nüziders II gegen Au II bleibt nur Ehrentreffer

Details Samstag, 06. April 2024 21:12

Nüziders 1b steckte gegen FC Au 1b eine deutliche 1:4-Niederlage ein.

FC Au 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte FC Au 1b durch ein 3:0 für sich entschieden.

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und ließen durch einen Doppelschlag von Paul Schwarzmann aufhorchen (3./12.). In der 16. Minute erzielte FC Nüziders 1b das 1:2. Mit der Führung für FC Au 1b ging es in die Kabine. Tobias Moosbrugger beförderte das Leder zum 3:1 von FC Au 1b über die Linie (46.). Den Vorsprung von FC Au 1b ließ Schwarzmann in der 76. Minute anwachsen. Ein starker Auftritt ermöglichte FC Au 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Nüziders 1b.

Mit sechs Siegen weist die Bilanz von FC Au 1b genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Fünf Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b derzeit auf dem Konto. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher die Gäste aktuell nur Position neun bekleiden.

FC Au 1b setzte sich mit diesem Sieg von FC Nüziders 1b ab und nimmt nun mit 20 Punkten den sechsten Rang ein, während Nüziders 1b weiterhin 16 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für FC Au 1b ist FC Viktoria Bregenz 1b (Sonntag, 13:00 Uhr). Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b misst sich am selben Tag mit METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b (14:45 Uhr).

5. Landesklasse: FC Au 1b – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b, 4:1 (3:1)

76 Paul Schwarzmann 4:1

46 Tobias Moosbrugger 3:1

16 Lukas Ruetzler 2:1

12 Paul Schwarzmann 2:0

3 Paul Schwarzmann 1:0

Details

