Jakub Hurak schießt für brederis II den FC Beschling ab

Details Samstag, 06. April 2024 21:12

Mit 1:4 verlor FC Beschling Bettler Äule am vergangenen Samstag deutlich gegen METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b.

Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte SK Brederis 1b den maximalen Ertrag. Das Hinspiel war unentschieden mit 1:1 geendet.

FC Beschling erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christoph Ott traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Mit einem schnellen Hattrick (17./18./24.) zum 3:1 schockte Jakub Hurak den Gast und drehte das Spiel. Die Hintermannschaft von Beschling ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Hurak führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (50.). In der 50. Minute erhielt David Wibmer die Gelb-Rote Karte, sodass FC Beschling Bettler Äule fortan in Unterzahl agieren musste. Letztlich fuhr METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Der Gastgeber muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. SK Brederis 1b liegt im Klassement nun auf Rang acht. Zuletzt lief es erfreulich für METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Durch diese Niederlage fällt FC Beschling in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Beschling überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft SK Brederis 1b auf Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b, FC Beschling Bettler Äule spielt tags zuvor gegen SW Bregenz Juniors (1b).

5. Landesklasse: METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b – FC Beschling Bettler Äule, 4:1 (3:1)

50 Jakub Hurak 4:1

24 Jakub Hurak 3:1

18 Jakub Hurak 2:1

17 Jakub Hurak 1:1

6 Christoph Ott 0:1

