Rätia Bludenz II beendet Sieglos-Serie gegen den SC Dornbirn

Details Samstag, 20. April 2024 23:08

FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b errang am Samstag einen 5:3-Sieg über SC Dornbirn 1977. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen.

Nach 90 Minuten hatte schließlich Rätia Bludenz 1b die Nase vorn. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit der Heimmannschaft einen knappen 4:3-Sieger.

Faris Atalay brachte FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b in der 14. Minute in Front. Ibragim Isajew schockte Rätia Bludenz 1b und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SC Dornbirn (30./39.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Hssen Murad zum Ausgleich für FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Durchsetzungsstark zeigte sich Rätia Bludenz 1b, als Omar Hassan Ali (67.) und Atalay (75.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Mert Efe Sariay von SC Dornbirn 1977 bekam vom Referee die Rote Karte zu sehen (68.) Es folgte der Anschlusstreffer für die Gäste – bereits der dritte für Isajew. Nun stand es nur noch 3:4 (91.). Ali setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b kurz vor dem Abpfiff (96.). Am Schluss siegte Rätia Bludenz 1b gegen SC Dornbirn.

FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Rätia Bludenz 1b bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem 13. Platz. In der Verteidigung von FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b stimmt es ganz und gar nicht: 53 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Rätia Bludenz 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, vier Unentschieden und zehn Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b, der nach nunmehr elf sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist Rätia Bludenz 1b zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SC Dornbirn 1977. Die mittlerweile 56 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Wann findet SC Dornbirn die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Die Stärke von SC Dornbirn 1977 liegt in der Offensive – mit insgesamt 36 erzielten Treffern. Nun musste sich SC Dornbirn schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SC Dornbirn 1977 nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Rätia Bludenz 1b tritt kommenden Sonntag, um 17:00 Uhr, bei SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b an. Bereits einen Tag vorher reist SC Dornbirn zu FC Beschling Bettler Äule.

5. Landesklasse: FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b – SC Dornbirn 1977, 5:3 (2:2)

96 Omar Hassan Ali 5:3

91 Ibragim Isajew 4:3

75 Faris Atalay 4:2

67 Omar Hassan Ali 3:2

45 Hssen Murad 2:2

39 Ibragim Isajew 1:2

30 Ibragim Isajew 1:1

14 Faris Atalay 1:0

