FC Schwarzach auch gegen Wolfurt/Kennelbach 1c unbezwungen

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das FC Schwarzach mit 2:1 gegen Wolfurt / Kennelbach 1c gewann. Vollends überzeugen konnte FC Schwarzach dabei jedoch nicht.

Das Hinspiel bei SPG Wolfurt / Kennelbach 1c hatte FC Schwarzach schlussendlich mit 6:0 für sich entschieden.

Moritz Schneider war es, der vor 50 Zuschauern in der 17. Minute das 1:0 für FC Schwarzach besorgte. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Felix Schneider schoss die Kugel zum 2:0 für FC Schwarzach über die Linie (48.). Kurz vor Ultimo war noch Ozan Söylevci zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Wolfurt / Kennelbach 1c verantwortlich (87.). Letzten Endes ging FC Schwarzach im Duell mit dem Gast als Sieger hervor.

FC Schwarzach ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen SPG Wolfurt / Kennelbach 1c verbuchte man bereits den 14. Saisonsieg. In der Defensive von FC Schwarzach griffen die Räder ineinander, sodass das Heimteam im bisherigen Saisonverlauf erst elfmal einen Gegentreffer einsteckte. In den letzten fünf Spielen ließ sich FC Schwarzach selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Trotz der Schlappe behält Wolfurt / Kennelbach 1c den zehnten Tabellenplatz bei. Im Angriff von SPG Wolfurt / Kennelbach 1c herrscht Flaute. Erst 16-mal brachte Wolfurt / Kennelbach 1c den Ball im gegnerischen Tor unter. SPG Wolfurt / Kennelbach 1c verbuchte insgesamt zwei Siege, acht Remis und sechs Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Wolfurt / Kennelbach 1c in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Samstag tritt FC Schwarzach bei SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon an, während SPG Wolfurt / Kennelbach 1c einen Tag später FC Au 1b empfängt.

