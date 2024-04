Neun Treffer zwischen Brederis II und Viktoria Bregenz II

Details Samstag, 20. April 2024 23:10

SK Brederis 1b und Viktoria Bregenz 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete.

Die Überraschung blieb aus, sodass METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte FC Viktoria Bregenz 1b die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Hakan Parlak brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn. Wer glaubte, SK Brederis 1b sei geschockt, irrte. Er machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (19.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Parlak schnürte einen Doppelpack (29./40.), sodass Viktoria Bregenz 1b fortan mit 3:1 führte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Spielstark zeigte sich FC Viktoria Bregenz 1b, als Ibrahim Dogan (47.) und Serkan Parlak (49.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Zwar gelang Jakub Hurak mit den Toren zum 4:5 ein Hattrick (65./66./74.) – an der Niederlage von METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b änderte dies jedoch auch nichts mehr. Nachdem der Gastgeber zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Trotz der Schlappe behält SK Brederis 1b den neunten Tabellenplatz bei. METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 53 Gegentore verdauen musste. Fünf Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat SK Brederis 1b momentan auf dem Konto. Die Lage von METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b bleibt angespannt. Gegen Viktoria Bregenz 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Bei FC Viktoria Bregenz 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (53). Im Tableau hatte der Sieg der Gäste keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. Zwölf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Viktoria Bregenz 1b. FC Viktoria Bregenz 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Nächster Prüfstein für SK Brederis 1b ist SK Bürs 1b (Samstag, 00:00 Uhr). Viktoria Bregenz 1b misst sich am selben Tag mit SW Bregenz Juniors (1b) (17:00 Uhr).

5. Landesklasse: METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b – FC Viktoria Bregenz 1b, 4:5 (1:3)

74 Jakub Hurak 4:5

66 Jakub Hurak 3:5

65 Jakub Hurak 2:5

49 Serkan Parlak 1:5

47 Ibrahim Dogan 1:4

40 Hakan Parlak 1:3

29 Hakan Parlak 1:2

19 Ömer Ciftcioglu 1:1

14 Hakan Parlak 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.