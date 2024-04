Wolfurt/Kennelbach 1c unterliegt Au II knapp!

Details Montag, 29. April 2024 22:03

Im Spiel von Wolfurt / Kennelbach 1c gegen FC Au 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. FC Au 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „Am Sonntag Abend hatten wir die 1b-Mannschaft des FC Au zu Gast. In der ersten Hälfte klappte bei uns gar nichts und daher lagen wir mit 0:3 zurück und hatten noch Glück, nicht höher ins Hintertreffen geraten zu sein, da die Hinterwälder auch noch 2 Pfostentreffer verbuchten. In der Halbzeitpause versuchten wir frischen Wind zu bringen und haben daher dreifach gewechselt, in Kombination mit der Umstellung auf 5-3-2 konnten wir eine ganz andere 2. Hälfte zeigen. Waren in den ersten 45 Minuten ganz klar die Auer spielbestimmend, gelang es uns in Halbzeit 2 die Spielkontrolle zu übernehmen. In der 80 Minute konnten wir dann das 1:3 erzielen und kurz vor Schluss auch noch den Anschlusstreffer. Für den Ausgleich hat es leider nicht mehr gereicht. Aufgrund der deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte endete der Abend halbwegs versöhnlich!“

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von Wolfurt / Kennelbach 1c derzeit nicht. Zwei Siege, acht Remis und sieben Niederlagen hat SPG Wolfurt / Kennelbach 1c derzeit auf dem Konto. Für Wolfurt / Kennelbach 1c sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

FC Au 1b bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem sechsten Platz. FC Au 1b verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

SPG Wolfurt / Kennelbach 1c tritt am kommenden Mittwoch bei METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b an, FC Au 1b empfängt am selben Tag SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon.

5. Landesklasse: SPG Wolfurt / Kennelbach 1c – FC Au 1b, 2:3 (0:3)

90 Mathias Finkler 2:3

80 Abdihamid Hussein 1:3

36 Paul Schwarzmann 0:3

21 Rafael Muxel 0:2

13 Paul Schwarzmann 0:1

Details

