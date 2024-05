Hattrick von Jakub Hurak für Brederis II gegen Kennelbach 1c

Details Mittwoch, 01. Mai 2024 23:31

In einem aufregenden Fußballmatch zwischen METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b und SPG Wolfurt / Kennelbach 1c konnte der Gastgeber SK Brederis 1b einen beeindruckenden 4:2-Erfolg verbuchen. Das Spiel, das zahlreiche Wendungen und spannende Momente bot, war eine Demonstration des Könnens und der Entschlossenheit beider Mannschaften. Doch letztendlich setzte sich SK Brederis 1b durch, angeführt von einer herausragenden Leistung ihres Spielers Jakub Hurak.

Ein starker Start für SK Brederis 1b

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff und es dauerte nicht lange, bis SK Brederis 1b die Führung übernahm. Jakub Hurak zeigte seine Klasse früh im Spiel, indem er bereits in der 19. Minute das erste Tor erzielte. Nur eine Minute später baute er die Führung weiter aus, was die Dominanz von SK Brederis 1b in der Anfangsphase des Spiels unterstrich. Ihre aggressive und zielgerichtete Spielweise setzte die Gäste von Wolfurt / Kennelbach 1c unter Druck, die Mühe hatten, ins Spiel zu finden. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Jakub Hurak erneut und brachte sein Team mit einem hervorragenden Treffer in der 41. Minute auf ein komfortables 3:0.

Wolfurt / Kennelbach 1c kämpft sich zurück

Trotz des Rückschlags kurz vor der Halbzeit gaben sich die Spieler von Wolfurt / Kennelbach 1c nicht geschlagen. Mit neuem Elan starteten sie in die zweite Halbzeit und konnten durch ein Tor von Batin Yilmaz Yildirim in der 45. Minute den Rückstand verkürzen. Dieses Tor gab der Mannschaft sichtlich Auftrieb und Hoffnung, das Spiel noch zu drehen. In der 59. Minute gelang es Sven Fink, für Wolfurt / Kennelbach 1c zu treffen und den Abstand auf 3:2 zu verringern. Die Spannung auf dem Platz war nun greifbar, da die Gäste alles daransetzten, den Ausgleich zu erzielen.

Trotz des Drucks von Wolfurt / Kennelbach 1c behielt SK Brederis 1b die Nerven. In der letzten regulären Spielminute sorgte Raphael Domenico Barth mit seinem Tor zum 4:2 für die Entscheidung. Dieser Treffer besiegelte den Sieg für SK Brederis 1b und beendete die Hoffnungen von Wolfurt / Kennelbach 1c auf ein Comeback.

Das Spiel endete mit einem verdienten 4:2-Sieg für METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung, doch letztendlich konnte sich der Gastgeber durchsetzen und die drei Punkte sichern.

5. Landesklasse: SK Brederis 1b : Wolfurt / Kennelbach 1c - 4:2 (3:1)

90 Raphael Domenico Barth 4:2

59 Sven Fink 3:2

45 Batin Yilmaz Yildirim 3:1

41 Jakub Hurak 3:0

20 Jakub Hurak 2:0

19 Jakub Hurak 1:0

